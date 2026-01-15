Carnaval 2026. Acciones de prevención de la violencia de género en Fraile Pintado

La finalidad es brindar herramientas e información para conocer e identificar tipos y modalidades de violencia por motivos de género y dónde buscar asistencia.

En el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades la Presidenta, Lourdes Navarro, encabezó la reunión donde se planificaron acciones de prevención de la violencia de género durante las festividades del Carnaval 2026.

La agenda de trabajo incluye a los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de toda la provincia en articulación con los diferentes municipios y comisiones municipales.

En esta oportunidad, las autoridades del municipio de Fraile Pintado renovaron el compromiso de continuar trabajando junto al Consejo Provincial de Mujeres para poder brindar un servicio integral a mujeres o personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad de esa localidad.

Es importante destacar que la Provincia cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos a lo largo y ancho del territorio. Además, se encuentra habilitada la línea 0 800 888 4363, es gratuita y confidencial. Funciona las 24 horas todos los días del año.

Participó del encuentro el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.