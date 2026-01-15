Cultura. El jujeño Miguel Vilca inicia su gira europea 2026 con su primer álbum solista

El artista de Jujuy, ganador del Charango de Oro en Bolivia se presenta en Alemania, Canarias y Austria.

El charanguista jujeño Miguel Vilca se encuentra en plena gira europea presentando «Alegrito ha’i Ser», su primer álbum solista.

El itinerario de enero y febrero lo llevará por Berlín, las Islas Canarias, Wuppertal y Viena, consolidando su presencia como uno de los músicos más relevantes del folklore argentino contemporáneo y embajador cultural de la música andina.

Ganador del Charango de Oro en Bolivia, Vilca es compositor y folklorista nacido en Jujuy. «Alegrito ha’i Ser» reúne diez piezas instrumentales originales compuestas desde la idiomática del charango, emergiendo del colorido y rico universo sonoro del altiplano, cargado de memoria, historia y rituales. Una celebración de toda la diversidad y vitalidad cultural de los pueblos situados en el territorio andino.

La gira comienza el 17 de enero en Berlín, Alemania, con un workshop y concierto en ARTivisten e.V. dentro del marco de las «Lafrican Sessions». El 24 de enero presenta su disco en Tenerife, en la Peña «Pepe Fuentes». Dos días después, el 26 de enero, participa de un taller único donde Pedro Ageno y Vilca exploran el paralelismo instrumental entre el timple canario y el charango jujeño, analizando semejanzas y diferencias en técnicas de rasgueo, arpegios, escalas, armonía, improvisación y composición.

Luego viaja a Wuppertal, Alemania, para presentaciones los días 28 y 29 de enero, acompañado por Carlos Díaz, compositor y guitarrista argentino. Cierra esta primera etapa con una presentación el 7 de febrero en Viena, en el espectáculo «Carnaval. Lieder. Gedichte und Tanz aus den Anden», donde Vilca comparte escena con Julio Mendívil (charango/Perú) y artistas de la Escuela de Marinera Norteña de Viena.

Esta gira posiciona a Miguel Vilca en escenarios internacionales de peso, donde el charango jujeño dialoga con públicos europeos y con otras tradiciones musicales andinas, consolidando una presencia que honra las raíces del altiplano desde el corazón de Europa.