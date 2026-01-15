El vicegobernador Alberto Bernis se reunió con la CGT para fortalecer el diálogo social y laboral en Jujuy

El vicegobernador de la Provincia y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, mantuvo un encuentro con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), en el que abordaron la situación social, económica y laboral de la provincia.

Durante la reunión también estuvo presente el diputado provincial Ramón Neyra, quien calificó al encuentro como muy importante, destacando el valor del diálogo institucional y la vocación de los dirigentes sindicales de la línea Saúl Ubaldini para reafirmar su compromiso con la construcción colectiva de un Jujuy mejor.

En ese marco, Neyra señaló que se trató de la primera reunión del año y expresó su confianza en la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta que involucre a los sindicatos, al Gobierno de la Provincia y a la Legislatura, con el objetivo de consolidar el crecimiento de Jujuy y fortalecer el desarrollo provincial.

El encuentro se inscribe en una línea de trabajo basada en el diálogo permanente, la articulación institucional y la construcción de consensos como herramientas para el desarrollo y la cohesión social en Jujuy.