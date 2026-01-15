Noticias de Jujuy

Impuestos Municipales: Contribuyentes pueden acceder a importantes beneficios por Pago anticipado y Buen contribuyente

Jujuy

La Dirección de Rentas del municipio capitalino informó a los contribuyentes que deseen adherirse al régimen de Pago Anticipado de Impuestos Municipales 2026, que, en el caso del Impuesto Automotor, podrán acceder a un 30% de descuento por pago anticipado, un 10% adicional por Buen Contribuyente y un 5% extra por pago on line, alcanzando así un descuento total de hasta el 45%.

Para la Tasa de Barrido y Limpieza, se otorgará un 20% de descuento por pago anticipado, un 10% por buen contribuyente y un 5% adicional por pago a través del sitio web oficial, lo que permitirá acceder a un beneficio total de hasta el 35%.

Finalmente, en lo que respecta a la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH), los contribuyentes podrán obtener un 10% de beneficio tributario y por buen contribuyente, más el 20% de pago anticipado, accediendo al descuento total de un 30%.  

El pago podrá realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas o de forma online, ingresando al portal oficial, lo que permite efectuar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse.

Para pago con tarjetas de crédito, los usuarios de Tarjeta Naranja podrán acceder a 5 cuotas sin interés; mientras que clientes del Banco Hipotecario tendrán la posibilidad de abonar hasta en 6 cuotas sin interés, con modalidad presencial. Y con tarjeta Macro, tienen la posibilidad de abonar hasta 6 cuotas sin interés.    

La iniciativa estará disponible en todas las bocas de cobro habilitadas de la ciudad y también de manera online, a través del sitio web oficial www.rentasmunijujuy.gob.ar, facilitando un trámite ágil, cómodo y seguro.

Cabe recordar que las Bocas de cobro y horarios de atención son las siguientes: 

 Horario de 7 a 18 hs

Edificio Rentas – Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1328

Edificio Dr. Raúl Alfonsín (Central) – Av. El Éxodo N 215

Delegación de Alto Comedero – Av. Forestal Nº 1999

Cementerio El Salvador – Av. Italia s/n

Horario de 7 a 13 hs y de 15 a 21 hs

Mercado de Concentración y Abasto – Av. Almirante Brown N 360

Horario de 8 a 13 hs y de 14 a 19 hs

Dirección de Tránsito y Juzgado (Edificio 9 de Julio) – Av. 9 de Julio esq. Espora

Horario de 8 a 14 hs

Centro Deportivo Municipal N 1 – Parque San Martín, Av. España

Mercado Santa Rosa, Napoleón Soto 178

Horario de 7 a 13 hs

Mercado Santa Rosa – Napoleón A. Soto N 178

Horario de 8 a 13.30 y de 16 a 21hs

Mercado Central 6 de Agosto, Alvear esquina Balcarce.

