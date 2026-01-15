Naturaleza y cuidado ambiental. Cascada de La Horqueta, una joya de Jujuy en el Potrero de Yala

El Parque Provincial Potrero de Yala invita a descubrir la Cascada de La Horqueta, una joya cercana a la ciudad, con recomendaciones para un disfrute seguro.

La Cascada de La Horqueta es uno de los atractivos naturales más elegidos del verano jujeño y se encuentra a pocos kilómetros de la capital, en la zona de Yala. Desde el Parque Provincial Potrero de Yala, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy invita a visitarla con responsabilidad y respeto por el entorno.

Ubicada en un entorno de gran valor paisajístico, la cascada se accede por un sendero independiente desde la Ruta Provincial Nº 4, en cercanías de la Laguna Comedero. Si bien no forma parte del área estricta del parque, se encuentra en una zona de influencia ambiental clave, donde la conservación y el uso responsable son fundamentales para preservar su belleza natural.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recuerdan que el ingreso a las áreas protegidas y zonas aledañas se encuentra regulado por las Resoluciones N.º 101 y 012, que establecen horarios habilitados de 9 a 18 horas y la obligatoriedad del registro previo ante la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable. Además, se solicita circular únicamente por los senderos habilitados, especialmente durante la temporada de lluvias.

El verano es una época ideal para conectar con la naturaleza, pero también implica mayores riesgos. Entre diciembre y marzo, las precipitaciones intensas pueden provocar crecidas repentinas del río y desmoronamientos. De hecho, recientemente se registró un operativo de rescate en la zona debido al aumento inesperado del caudal, lo que refuerza la importancia de extremar cuidados.

Entre las recomendaciones principales se destaca el uso de calzado antideslizante, no realizar el recorrido en soledad, informar el itinerario antes de salir y llevar siempre una bolsa para retirar los residuos generados. Acampar y encender fuego solo está permitido en sectores expresamente autorizados.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se promueve la apertura de estos espacios naturales para el disfrute de toda la comunidad, jujeña y turista, con una mirada puesta en el cuidado del ambiente. Jujuy alberga bellezas únicas que merecen ser conocidas, valoradas y protegidas: solo se cuida aquello que se conoce y ama.