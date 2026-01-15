Promoción y prevención. Verano saludable en Jujuy: tomar agua es un hábito simple que cuida la salud

La hidratación diaria con agua segura es una acción sencilla que ayuda a cuidar el cuerpo y acompañar el bienestar, especialmente durante los meses de calor.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que incorporar el hábito de beber agua a lo largo del día, sin esperar a sentir sed, es una forma concreta de autocuidado. Tener agua disponible en casa, llevar una botella al salir y elegir agua para acompañar las comidas son gestos cotidianos que contribuyen a una mejor calidad de vida.

En este sentido, se recomienda consumir alrededor de 2 litros diarios de líquidos sin azúcar, preferentemente agua segura, y aumentar la cantidad en días de altas temperaturas, durante la actividad física o cuando el cuerpo pierde líquidos. Estas prácticas simples ayudan a mantener el equilibrio del organismo y sostener la energía diaria.

El agua segura es aquella que, por su origen o tratamiento, es apta para el consumo. Cuando no proviene de red potable, puede hacerse segura hirviéndola durante 2 a 3 minutos o agregando 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y dejándola reposar 30 minutos antes de consumirla. Para su almacenamiento, se recomienda guardarla en recipientes limpios y con tapa, ubicados en lugares protegidos, renovarla con frecuencia y limpiar los envases antes de volver a llenarlos, como parte del cuidado diario de toda la familia.

Cuando el organismo pierde más líquido del que incorpora, puede producirse deshidratación, por ejemplo, ante vómitos, diarrea, estrés por calor, fiebre, sudoración excesiva o por no consumir suficiente agua. Escuchar al cuerpo es importante: algunas señales de que hace falta más hidratación pueden ser la boca seca, el cansancio, el dolor de cabeza, los mareos o una orina más oscura. Ante la presencia de estos signos, se recomienda consultar en el centro de salud, nodo u hospital más cercano al domicilio.

Por último, para mantenerse hidratado en cada etapa de la vida, durante el embarazo el consumo adecuado de agua acompaña el bienestar general y ayuda a mantener el líquido amniótico; en el período de lactancia, permite reponer los líquidos que se pierden al amamantar. En bebés, el agua puede incorporarse a partir de los 6 meses, mientras que en niñas y niños es fundamental ofrecerla con frecuencia, ya que por su actividad suelen perder más líquidos y no siempre registran la sed. En personas adultas mayores, se recomienda reforzar el consumo diario de agua, especialmente en días de calor, ya que la sensación de sed puede estar disminuida.