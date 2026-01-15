Prueba piloto para mejorar la seguridad vial en el sector sur de la ciudad

Con el objetivo de brindar mayor seguridad al tránsito vehicular y peatonal en un nudo conflictivo de circulación, la Dirección de Tránsito y Transporte puso en marcha un plan piloto en la intersección de las calles Párroco Marshke, Corrientes y Mejías, en el sector sur de la ciudad.

La iniciativa consiste en transformar la manzana donde se encuentra el supermercado “Comodín” en una rotonda, lo que permitirá eliminar la doble circulación vehicular en el tramo de Párroco Marshke hacia Mejías, en sentido norte-sur.

Al respecto, el titular de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos, Fernando Frías, explicó que la prueba piloto, iniciada en la jornada de hoy, “se realiza para tomar mediciones sobre el ingreso y egreso de vehículos en este sector. Tenemos una dificultad debido a que se trata de una esquina con calles de doble mano, por lo que buscamos que la manzana donde se encuentra el supermercado funcione como una rotonda”.

Asimismo, detalló que “la circulación por avenida Corrientes, entre Párroco Marshke y Mejías, será únicamente de ingreso en sentido norte-sur; la calle Mejías, entre Corrientes y Párroco Marshke, tendrá giro obligatorio hacia avenida Párroco Marshke, mientras que Párroco Marshke, entre Mejías y Corrientes, tendrá sentido de circulación hacia Corrientes”.

El funcionario consideró que esta reorganización “generará un sentido único de circulación y permitirá descongestionar el tránsito en cinco esquinas que anteriormente tenían doble sentido”.

Finalmente, Frías remarcó que, “hay inspectores afectados al servicio en la zona para orientar a los conductores. Ante cualquier duda, pueden acercarse al personal municipal para consultar sobre los cambios implementados y, fundamentalmente, prestar atención a la señalización y a las indicaciones durante la circulación”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/f0vWjAzp4ow