Beneficio. El Tren Solar de la Quebrada renueva «Orgullo Jujeño», el 50% OFF para residentes de Jujuy

La promoción del Tren Solar de la Quebrada, exclusiva para residentes de Jujuy, estará vigente hasta el 31 de enero.

El Tren Solar de la Quebrada anuncia la continuidad del programa “Orgullo Jujeño”, una promoción exclusiva destinada a residentes de la provincia de Jujuy, que reafirma el compromiso del proyecto con su comunidad y con un modelo de turismo sostenible, inclusivo y con identidad local.

“Orgullo Jujeño” nace como una política de cercanía que reconoce a quienes forman parte del territorio que el tren recorre todos los días. A través de este beneficio, las y los jujeños pueden acceder a tarifas especiales para vivir la experiencia del primer tren solar de Latinoamérica, un medio de transporte único que combina innovación tecnológica, energía limpia y puesta en valor de la Quebrada de Humahuaca.

El beneficio está disponible para residentes jujeños, presentando DNI con domicilio en la provincia, y se puede gestionar en las boleterías de las estaciones, en El Cabildo, y a través de WhatsApp.

“Orgullo Jujeño es, en definitiva, una invitación a redescubrir Jujuy desde adentro, a recorrer la Quebrada con una nueva mirada y a ser parte de una experiencia que representa el presente y el futuro del turismo en la provincia”, destacó Juan Cabrera, titular del Ente.

El Tren Solar de la Quebrada tiene un rol activo en la generación de trabajo local, el cuidado del patrimonio natural y cultural, y la promoción de buenas prácticas ambientales. Su operación con emisión cero de CO, sumada a la reducción del tránsito vehicular en la Quebrada, posiciona al proyecto como un modelo de movilidad turística sostenible alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.