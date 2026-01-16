Cultura. Laboratorio para experimentar pintura en vivo y diálogo sobre la creación en Jujuy

El laboratorio estará a cargo del artista Juan Carlos Entrocassi y se realizará en Culturarte.

Juan Carlos Entrocassi presenta este miércoles un laboratorio de arte en el Centro Cultural Culturarte donde la pintura no será solo resultado, sino un viaje en tiempo real.

Una invitación a traer tus materiales de trabajo y aprender directamente del proceso.

Durante el laboratorio, Entrocassi mostrará experimentación con técnicas diversas y ejecutará pintura en vivo. La propuesta está pensada para creadores que quieran observar, aprender y llevar sus propios materiales para trabajar en paralelo. Es un espacio donde la teoría se disuelve en la práctica, donde ver pintar es también participar de la creación. La actividad es libre, gratuita y con cupos limitados.

Un encuentro para quienes creen que el arte se aprende mirando y haciendo.