El Club de Emprendedores impulsa el Patio de Emprendedores Sostenibles en el Parque San Martín

El Club de Emprendedores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos y visitantes a participar del Patio de Emprendedores Sostenibles, un espacio pensado para promover la comercialización de productos elaborados por artesanos y emprendedores locales de distintos rubros, fomentando el consumo responsable y la economía sostenible.

La propuesta se desarrollará en el Parque San Martín, alrededor del monumento central al héroe patrio, consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad, donde se combinan producción local, identidad cultural y cuidado del ambiente.

Durante los distintos encuentros, el público podrá recorrer los stands, conocer el trabajo de emprendedores jujeños y adquirir productos artesanales, sustentables y de elaboración propia, en un entorno al aire libre y accesible para toda la familia.

Enero

Sábados 17, 24 y 31. De 17 a 22 hs.

domingo 18. De 17 a 22hs.

Febrero

Sábados 7, 21 y 28. De 17 a 22 hs.

Domingo 8. De 17 a 22 hs.

Marzo

Sábados 7, 14, 21 y 28. De 17 a 22 hs.

Domingo 8 (especial Día de la Mujer). De 17 a 22 hs.

Abril

Sábados 4, 11, 18 y 25. De 16 a 21 hs.

Domingo 12. De 16 a 21 hs.

Mayo

Sábados 2, 9, 16, 23 y 30. De 16 a 21 hs.

Domingo 10. De 16 a 21 hs.

Junio