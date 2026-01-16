Innovación . El Gobierno de Jujuy impulsa el documento digital de salud

La herramienta permitirá integrar datos, estudios e historial sanitario. Jujuy se posiciona como pionera en la implementación de recursos digitales aplicados al sistema de salud pública.

El Gobierno de Jujuy impulsa el documento digital de salud, una herramienta innovadora para integrar datos, estudios e historial de salud para dar acceso a una interoperabilidad hospitalaria efectiva y eficiente.

Luego de varias reuniones de trabajo con diferentes actores del sector privado de la salud provincial, se intercambiaron conceptos, ideas, experiencias con el fin de terminar con la burocracia del papel y desarrollar un sistema digital inteligente que reúna los datos reales del ciudadano en sus prestaciones médicas con el objetivo de que la identidad sea soberana.

En el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización se presentó la hoja de ruta de implementación del documento digital de salud para el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), iniciativa estratégica que se viene desarrollando de manera articulada desde hace más de dos años.

El encuentro fue encabezado por la ministra de la cartera, Isolda Calsina, y el ministro de Salud, José Manzur, junto con el secretario de Gobierno Digital, Marcelo Genzel; el subsecretario de Salud, David Arias; los vocales González y Vega de la obra social jujeña; la empresa Sync Health y equipos técnicos que trabajan en esta iniciativa tecnológica.

Este innovador proyecto permitirá contar con información clínica y de atención integrada, accesible y segura, que acompañe a cada persona a lo largo de su recorrido por el sistema de salud, agilizando trámites, mejorando la coordinación entre organismos y contribuyendo a una atención más oportuna y de mayor calidad.

Con esta iniciativa, Jujuy se posiciona como una provincia pionera en la implementación de herramientas digitales aplicadas al sistema de salud pública, consolidando un modelo de gestión más eficiente, dinámica y focalizándose en las personas.

Al respecto, la ministra Calsina, destacó: “esta política de salud busca trascender el sistema actual, para ser más asertivo en los momentos críticos en la salubridad del ciudadano; orientada a ordenar procesos, integrar sistemas y fortalecer la gestión pública a través de soluciones digitales confiables. Tendrá un impacto positivo tanto para los afiliados del ISJ como para la gestión gubernamental e institucional».

Por su parte, el ministro de Salud remarcó el beneficio concreto para la ciudadanía y para el sistema en su conjunto: “Esta información le sirve a la gente y también al sistema, porque permite contar con una trazabilidad necesaria que contribuirá a brindar una mejor calidad de vida del ciudadano”.

Con estas gestiones y acciones concretas, se da cumplimiento con los objetivos encomendados por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, para contribuir en desarrollar una política de sanidad integrada y moderna que facilite y resguarde los datos de la salud del ciudadano.