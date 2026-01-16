Prevención. En Palma Sola, el Consejo Provincial de Mujeres de Jujuy acompañó «Impulsar Deporte»

Durante la jornada en la localidad del Ramal se brindaron herramientas para prevenir la violencia de género y se difundieron los dispositivos de asistencia.

En la localidad de Palma Sola se llevó a cabo la jornada denominada “Impulsar Deporte”, organizada por la Secretaría de Deportes donde participó el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades promoviendo el encuentro comunitario.

En este marco el Programa Club Atlético Trátame Bien, incluyó la difusión de los servicios disponibles de la Provincia de Jujuy ante situaciones de violencia por motivos de género. A través del mismo se acercó información sobre las modalidades que existen de violencia y los lugares donde solicitar ayuda inmediata ante posibles casos.

Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que cuentan con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes analizan cada situación y llevan adelante el proceso de asistencia y acompañamiento de mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad. Es de destacar que el tratamiento psicológico y el asesoramiento legal son servicios totalmente gratuitos.

El Programa Club Atlético Trátame Bien, iniciativa del Consejo Provincial de Mujeres y la Secretaría de Deportes, tiene la finalidad de combatir todo tipo de violencia en el ámbito deportivo cualquiera sea la práctica o disciplina a través de la realización de charlas y talleres de promoción de derechos y prevención de la violencia por motivos de género.

También contempla la construcción de protocolos de actuación específicos y campañas de comunicación y sensibilización para construir espacios seguros, libres de violencia y discriminación.

Estas actividades articuladas refuerzan la idea de que el deporte es una herramienta estratégica para la transformación social y la construcción de comunidades más justas e igualitarias garantizando espacios deportivos cuidados, inclusivos, libres de violencia y discriminación.

De la jornada participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa. Por la Secretaría de Deportes, estuvo presente la Directora de Deportes de la Mujer, Gabriela Zárate. Por la Municipalidad de Palma Sola, el Intendente Francisco Baquera; la Directora de Desarrollo Humano, Aixa Royo y la referente del Área de Deportes, Belén Rivero.