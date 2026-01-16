Promoción y prevención. Verano saludable en Jujuy: la importancia del protector solar para cuidar la piel

En temporada de calor y vacaciones con mayor exposición al sol, es clave sumar protección con los productos adecuados, destaca el Ministerio de Salud de Jujuy.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que en plena temporada de verano cuando se incrementan los periodos de exposición al sol por actividades laborales y/o recreativas, es fundamental reforzar el cuidado de la piel y sumar como un hábito más la fotoprotección o uso de protector solar en todas las edades.

Cuidar la piel es fundamental, ya que una exposición prolongada al sol en horarios inadecuados puede derivar en efectos perjudiciales para la salud, desde un simple enrojecimiento hasta una quemadura solar.

Esto es así porque la radiación solar está formada por rayos invisibles, entre los que se encuentran los ultravioleta UV A los cuales penetran en las capas profundas de la piel y son responsables del envejecimiento prematuro y del aumento del riesgo de generación de cáncer de piel. Los UV B penetran más superficialmente, provocan quemaduras solares y tienen efecto directo de la aparición de cáncer de piel. Estos rayos pueden afectarnos durante todo el año, incluso en días nublados o de poca luminosidad.

Para reducir el impacto de la radiación ultravioleta que recibe la piel, y disminuir los daños que provoca, debemos utilizar los protectores solares, clasificados según su Factor de Protección Solar (FPS), es decir, el nivel de defensa que ofrecen contra los rayos UV.

A fin de maximizar los cuidados, lo ideal es acudir al profesional en dermatología para la indicación específica sobre el protector acorde al tipo de piel, factor de protección solar y modo correcto de aplicación.

En Jujuy, la primera consulta debe realizarse en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más próximo al domicilio, desde donde se derivará, de ser necesario, al Servicio de Dermatología del Hospital Pablo Soria en la capital jujeña.

Antes de exponerte al sol, recordá:

-Nadar o bañarse

-Transcurridas dos horas desde la última aplicación

-Secarse con toalla (después de practicar deportes o salir del agua)

-Hacer ejercicios físicos o transpirar en exceso