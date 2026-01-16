Noticias de Jujuy

Resultados de la convocatoria pública para cubrir puestos en la Coordinación del programa BCIE

Jujuy
Resultados de la convocatoria pública para cubrir puestos en la Coordinación del programa BCIE

El proceso de evaluación contempló el análisis de los antecedentes académicos, la experiencia profesional y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

La Secretaría de Infraestructura Educativa de Jujuy, a través de la Coordinación del Programa BCIE, informó que finalizó el proceso de evaluación correspondiente a la Convocatoria Pública para cubrir los puestos de Un/a (1) Técnico/a en Cómputos y Presupuestos, Un/a (1) Técnico/a en Redeterminaciones y Un/a (1) Supervisor/a de Obras, en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa – PROMACE, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

De acuerdo con los criterios establecidos en los Términos de Referencia (TdR) de Contratación, y en cumplimiento de la normativa vigente del BCIE para la obtención de servicios de consultoría, se informa el siguiente listado de profesionales seleccionados:

De esta manera, el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy reafirma su compromiso con la transparencia, la idoneidad profesional y el fortalecimiento de los equipos técnicos que acompañan el desarrollo de obras de infraestructura educativa en todo el territorio provincial.

También podría interesarte
Jujuy

El intendente Jorge recibió a la Asociación Jujeña de Taxistas Jujuy con vistas al V…

Jujuy

El Club de Emprendedores impulsa el Patio de Emprendedores Sostenibles en el Parque…

Jujuy

Niños de 4 a 6 años participan de la colonia de verano en el Multiespacio “Jorge…

Jujuy

Tsingshan anunció la pronta puesta en marcha de su planta en Perico y proyecta…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.