Resultados de la convocatoria pública para cubrir puestos en la Coordinación del programa BCIE

El proceso de evaluación contempló el análisis de los antecedentes académicos, la experiencia profesional y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.

La Secretaría de Infraestructura Educativa de Jujuy, a través de la Coordinación del Programa BCIE, informó que finalizó el proceso de evaluación correspondiente a la Convocatoria Pública para cubrir los puestos de Un/a (1) Técnico/a en Cómputos y Presupuestos, Un/a (1) Técnico/a en Redeterminaciones y Un/a (1) Supervisor/a de Obras, en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa – PROMACE, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

De acuerdo con los criterios establecidos en los Términos de Referencia (TdR) de Contratación, y en cumplimiento de la normativa vigente del BCIE para la obtención de servicios de consultoría, se informa el siguiente listado de profesionales seleccionados:

De esta manera, el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy reafirma su compromiso con la transparencia, la idoneidad profesional y el fortalecimiento de los equipos técnicos que acompañan el desarrollo de obras de infraestructura educativa en todo el territorio provincial.