Temporada de lluvias: el Gobierno de Jujuy coordina acciones con COE municipales

Autoridades provinciales y de los municipios de la región Yungas se reunieron en Palma Sola para organizar la respuesta ante emergencias.

Para coordinar las acciones de respuesta de los Comité Operativos de Emergencias (COE) municipales ante la temporada estival, en Palma Sola se desarrolló una reunión de autoridades provinciales y referentes de los municipios de las Yungas.

“El objetivo es reactivar los COE y trabajar en equipo para ayudar e intervenir con la prevención, la contención y la asistencia ante las distintas situaciones climáticas”, explicó la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola.

En ese sentido, destacó que la finalidad del encuentro fue trazar líneas de acción conjunta entre las instituciones municipales y organismos provinciales como Defensa Civil, la Policía y las distintas carteras que intervienen ante situaciones de emergencia.

“Trabajamos en forma integral y coordinada La idea es que los municipios estén preparados con los distintos protocolos de cada institución, para generar un flujograma y abordar las eventuales intervenciones de acuerdo a la situación de cada lugar”, planteó Russo Arriola.

La ministra destacó que una de las claves es contar con espacios seguros para posibles evacuaciones. Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Humano se prevé la entrega de insumos para contener situaciones de contingencia de ese tipo.

Por último, la funcionaria adelantó que reuniones de esta misma temática se irán desarrollando en las sucesivas semanas en otras regiones de la provincia a los fines de trabajar en conjunto con los municipios y responder eventualmente ante algún acontecimiento grave con acciones concretas y rápidas.

Por su parte, el director general de Emergencias de la provincia de Jujuy, Ariel Mamaní, sostuvo que “organizarnos para la respuesta en caso de emergencia es de suma importancia”.

Por eso, afirmó que es fundamental que los municipios cuenten con sus propios COE para abordar situaciones meteorológicas imprevistas que generan impacto en la comunidad. “Nosotros vamos a estar disponibles para hacer la capacitación y replicarla en todos los municipios”, aseguró.

Además de los mencionados estuvieron presentes el Intendente de Palma Sola, Francisco Baquera; representantes comunales de localidades vecinas; Policía de la Provincia; SAME; Bomberos de la Unidad Regional; representantes de la Dirección de Incendios Forestales; entre otros organismos que formarán parte de la respuesta que se dará desde el Estado a alguna situación climatológica que pudiera a afectar a la población.