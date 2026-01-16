Tsingshan anunció la pronta puesta en marcha de su planta en Perico y proyecta ampliar su capacidad productiva

La iniciativa reafirma el rol de Jujuy como un polo industrial y logístico clave para el desarrollo de la cadena de valor del litio.

El gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, mantuvo una reunión de trabajo con Jing Li, presidente de Tsingshan South America, y Santiago Bustelo, gerente de la compañía, en la que se abordó el inicio de la fase operativa de la planta de insumos industriales ubicada en el Parque Industrial de Perico.

Durante el encuentro, se destacó la inminente entrada en funcionamiento de la planta, concebida para abastecer la creciente demanda de la industria del litio. Bustelo remarcó que este hito representa el cumplimiento de un compromiso asumido con el Gobierno de Jujuy, subrayando que el proyecto comienza a traducirse en actividad productiva y desarrollo económico concreto para la provincia.

Asimismo, la empresa anunció un nuevo plan de inversión a corto plazo orientado a consolidar la estructura existente y analizar la ampliación de la capacidad productiva, particularmente en insumos estratégicos como ácido clorhídrico y soda cáustica. Esta proyección busca fortalecer el abastecimiento regional y acompañar el crecimiento de los proyectos mineros de la Puna.

En este sentido, se destacó que la puesta en marcha de esta planta constituye una muy buena noticia para Jujuy y, especialmente, para el Parque Industrial de Perico, donde las distintas empresas se complementan y se apalancan entre sí para generar mejores insumos y servicios, en línea con uno de los objetivos centrales de este gobierno que es fortalecer el entramado productivo provincial.

La iniciativa reafirma el rol de Jujuy como un polo industrial y logístico clave para el desarrollo de la cadena de valor del litio y la industrialización con valor agregado en el norte argentino, al tiempo que representa un aporte significativo para la generación de empleo genuino en el sector privado.