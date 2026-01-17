Cultura. Diana Baroni se presenta en el Ciclo Capillas Musicales en San Salvador de Jujuy

La reconocida flautista, cantante y compositora argentina Diana Baroni formará parte del Ciclo Capillas Musicales 2026, una propuesta que invita a vivir la música en espacios patrimoniales y de profundo valor simbólico.

La reconocida flautista, cantante y compositora argentina Diana Baroni ha sido confirmada como una de las figuras centrales de esta edición, que busca poner en valor el patrimonio arquitectónico y religioso de la capital jujeña a través de la excelencia sonora.

La propuesta, que ya se ha convertido en un hito de la agenda cultural de la provincia, propone una experiencia inmersiva donde la acústica de los templos y la carga simbólica de los espacios históricos se fusionan con interpretaciones de alto nivel artístico.

El concierto tendrá lugar el domingo 18 de enero a las 19 horas en la Parroquia Sagrada Familia de Nazareth, con entrada libre y gratuita.

En esta ocasión, Diana Baroni se presentará junto a destacados músicos jujeños en un concierto titulado “Meus olhos van per lo mare”, una propuesta artística que dialoga entre la música barroca, las tradiciones populares sudamericanas y una sensibilidad contemporánea, en sintonía con el espíritu del ciclo.

Residente en Europa desde hace varios años, Baroni desarrolla una sólida trayectoria internacional que combina la interpretación de música antigua con la exploración de lenguajes latinoamericanos. Formada con una beca del Teatro Colón y especializada en flauta traversa barroca en Suiza y Países Bajos, su obra se caracteriza por el cruce de culturas, épocas y territorios, consolidándola como una referente de la escena musical actual.

El concierto contará con la participación de los músicos locales Matías Zigarán, Elio Gutiérrez, Mario Lizárraga, Manuel Mercado, César Farfán y Favio Barbieri, fortaleciendo el encuentro entre artistas de trayectoria internacional y referentes de la música jujeña.

La presentación de Diana Baroni en el marco del Ciclo Capillas Musicales reafirma el compromiso de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy con la promoción de propuestas artísticas de calidad, el acceso libre a la cultura y la puesta en valor de espacios emblemáticos a través de la música.