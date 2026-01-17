Feria de Flores en Maimará, un encuentro de productores y variedades locales

Este fin de semana la Plaza Central de Maimará se convierte en un espacio de encuentro donde productores de la zona comparten lo mejor de su trabajo agrícola.

Este fin de semana, el corazón de la Quebrada de Humahuaca se transformará en un estallido de colores y aromas naturales. La Plaza Central de Maimará recibirá a la Feria de Flores, un evento clave que reúne a productores locales para exhibir y comercializar la riqueza florícola y agrícola de la zona.

La muestra se presenta como una oportunidad única para que los visitantes tomen contacto directo con los trabajadores de la tierra, quienes mantienen viva una de las actividades económicas y culturales más identitarias de esta localidad, conocida mundialmente por sus paisajes policromáticos.

Una feria que celebra las flores de corte y las plantas ornamentales que crecen en las laderas del Valle de Maimará.

Durante la jornada, se exhiben variedades de flores de corte como siemprevivas, estatice y crisantemos, acompañadas de una amplia oferta de plantas ornamentales. Cada flor es resultado del trabajo en la tierra, de la tradición agrícola que sostiene a estas comunidades. Es la oportunidad de llevar a casa la frescura regional, apoyando directamente a los productores locales que preservan estas prácticas.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy se respalda esta iniciativa como parte del fomento al agroturismo y la economía regional. Un encuentro donde floristas, productores agrícolas y amantes de la naturaleza convergen en un mismo espacio, tejiendo relaciones que sostienen la vida cultural y económica de Jujuy.