Producción vitivinícola . Monterrico celebra la 6ª Edición de la Vendimia en la Bodega La Magdalena

La producción vitivinícola de los valles templados jujeños tendrá su gran festejo este sábado: una noche llena de magia, tradición y alegría entre viñedos iluminados por el atardecer.

La ciudad de Monterrico se prepara para vivir este sábado uno de los eventos más esperados del calendario productivo y cultural de la región: la 6ª Edición de la Fiesta de la Vendimia. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la emblemática Bodega La Magdalena, consolidando a los valles templados como un polo vitivinícola emergente de gran calidad.

El histórico establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial 122 abrirá sus puertas para una nueva jornada de cosecha y tradición en el camino vecinal al Río Las Pavas.

El evento central será el tradicional corte de uva, ceremonia que marca el inicio formal de la temporada y rinde homenaje al trabajo en los viñedos locales. Los asistentes podrán recorrer las instalaciones de la estancia colonial y conocer el origen de etiquetas reconocidas como Magda Oro y Flor del Valle en un entorno que combina la historia familiar con la modernidad productiva de la zona.

La propuesta se completará con una degustación dirigida y la presentación de artistas en vivo, quienes musicalizarán el atardecer entre las hileras de vides.

– Cosecha tradicional para vivir la vendimia desde adentro

– Recorrido + degustación de nuestros vinos

– Copa de regalo

– Elección de la Reina de la Vendimia

– Música en vivo con COROICO y TUPAC 7, para bailar hasta la madrugada

Monterrico dentro del mapa del enoturismo regional, ofreciendo una experiencia cultural integral que trasciende la simple cata de vinos.

Instagram de la Bodega: https://www.instagram.com/lamagdalenajujuy/?hl=es