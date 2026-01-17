Noticias de Jujuy

Producción vitivinícola . Monterrico celebra la 6ª Edición de la Vendimia en la Bodega La Magdalena

Jujuy
Monterrico celebra la 6ª Edición de la Vendimia en la Bodega La Magdalena

La producción vitivinícola de los valles templados jujeños tendrá su gran festejo este sábado: una noche llena de magia, tradición y alegría entre viñedos iluminados por el atardecer.

La ciudad de Monterrico se prepara para vivir este sábado uno de los eventos más esperados del calendario productivo y cultural de la región: la 6ª Edición de la Fiesta de la Vendimia. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la emblemática Bodega La Magdalena, consolidando a los valles templados como un polo vitivinícola emergente de gran calidad.

El histórico establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial 122 abrirá sus puertas para una nueva jornada de cosecha y tradición en el camino vecinal al Río Las Pavas.

El evento central será el tradicional corte de uva, ceremonia que marca el inicio formal de la temporada y rinde homenaje al trabajo en los viñedos locales. Los asistentes podrán recorrer las instalaciones de la estancia colonial y conocer el origen de etiquetas reconocidas como Magda Oro y Flor del Valle en un entorno que combina la historia familiar con la modernidad productiva de la zona.

La propuesta se completará con una degustación dirigida y la presentación de artistas en vivo, quienes musicalizarán el atardecer entre las hileras de vides.

– Cosecha tradicional para vivir la vendimia desde adentro

– Recorrido + degustación de nuestros vinos

– Copa de regalo

– Elección de la Reina de la Vendimia

– Música en vivo con COROICO y TUPAC 7, para bailar hasta la madrugada

Monterrico dentro del mapa del enoturismo regional, ofreciendo una experiencia cultural integral que trasciende la simple cata de vinos.

Instagram de la Bodega: https://www.instagram.com/lamagdalenajujuy/?hl=es

También podría interesarte
Jujuy

Acceso a derechos. Maimará: promoción y prevención de la violencia de género en el…

Jujuy

Feria de Flores en Maimará, un encuentro de productores y variedades locales

Jujuy

Turismo y cultura . Feria de Flores en Maimará, un encuentro de productores y…

Jujuy

Cultura. Diana Baroni se presenta en el Ciclo Capillas Musicales en San Salvador de…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.