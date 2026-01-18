Carnaval sin violencias. Ejes de trabajo 2026 con Humahuaca para la prevención de la violencia de género

Se llevó a cabo un encuentro en Humahuaca donde se marcaron ejes de trabajo para este año en materia de prevención de la violencia de género.

En el marco de las acciones en territorio de prevención de la violencia de género que el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades realiza en toda la provincia, se reafirmaron los lineamientos de trabajo para este año con la Municipalidad de Humahuaca fortaleciendo la tarea con municipios.

Durante la reunión entre el Director Provincial de Políticas Públicas y Comunicación, Franco Dorado y la Secretaria de Desarrollo Social, Estrella Ignacio se ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas públicas que abordan la prevención, atención, promoción de la autonomía y el fortalecimiento institucional.

En este encuentro se priorizó el trabajo en las próximas actividades que tienen que ver con el Carnaval sin Violencias que se viene desarrollando junto a diferentes municipios y comisiones municipales en los últimos años, teniendo en cuenta la gran convocatoria de estas festividades para que su desarrollo sea con respeto, cuidado, sin violencia basada en género ni discriminación.

Carnal sin Violencias busca garantizar entornos seguros donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y así poder avanzar en la construcción de comunidades más justas e igualitarias donde la celebración del carnaval en Jujuy sea una fiesta sin violencia por motivos de género.

La articulación con los municipios resulta fundamental para acercar información, reforzar los mensajes de prevención y concientización y visibilizar los servicios de atención disponibles. Recordando que Jujuy tiene 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. También está habilitada la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363.

De la reunión participó la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.