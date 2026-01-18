Lluvias. Recomendaciones y teléfonos útiles ante alertas meteorológicas en Jujuy

El Gobierno de Jujuy pone al servicio de la comunidad una serie de consejos y vías de contacto ante alertas del Servicio Meteorológico Nacional y situaciones de emergencias.

Ante la vigencia de alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las autoridades del Gobierno de Jujuy enfatizan que la preparación previa y la respuesta rápida son claves para minimizar riesgos materiales y humanos.

El protocolo de seguridad ciudadana incluye una serie de recomendaciones esenciales para los hogares y la vía pública:

• Protección en el hogar: Es fundamental limpiar canaletas, desagües y sumideros para evitar anegamientos. Asimismo, se deben retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

• Seguridad eléctrica: En caso de que el agua ingrese al domicilio, se debe cortar el suministro eléctrico y desenchufar electrodomésticos. En la calle, nunca acercarse a cables, postes o carteles electrificados.

• Movilidad y refugio: Se recomienda permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas. En caso de circular, hacerlo solo si es estrictamente necesario, utilizando caminos despejados y respetando las normas de tránsito.

• Zonas críticas: Evitar permanecer o circular por zonas inundables o cercanas a cauces de ríos.

El Gobierno recuerda que, ante cualquier eventualidad, las líneas de asistencia se encuentran operativas. Se recomienda a la población agendar estos números para un acceso rápido:

Las autoridades instan a la comunidad a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de noticias falsas y garantizar una coordinación efectiva durante la emergencia.