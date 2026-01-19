Corsos Capitalinos 2026: primera reunión organizativa

En el Salón de los Intendentes se realizó la primera reunión general con los distintos sectores e instituciones para la organización de los corsos edición 2026. Esta fiesta popular tendrá lugar los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en av. Savio; y los días sábado 7 de febrero y domingo 8 en avenida Forestal, del barrio Alto Comedero.

En este marco, el director de Cultura, Joaquín López, detalló que llevaron adelante una importante reunión entre diferentes secretarías y direcciones del municipio y las fuerzas de seguridad como Policía de la Provincia, Defensa Civil y Bomberos, “los corsos tendrán lugar los días 31 de enero y 1 de febrero sobre avenida Savio y los días 7 y 8 de febrero en avenida Forestal en Alto Comedero, además comenzaron las inscripciones para las agrupaciones hasta el día 23 de enero inclusive de 8 a 18 horas en el Centro Cultura Manuel Belgrano”.

Seguidamente, desde la Dirección de Cultura manifestaron la importancia de este tradicional evento y que esperan una gran convocatoria de agrupaciones, turistas y del público en general, “es un gran gusto iniciar todos los años la organización de este evento popular tan esperado por muchas personas, que se preparan durante gran parte del año, esperamos que sean cuatro jornadas de disfrute y de alegría para toda la familia”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/0NRYSXVPhGE