Cultura. Convocatoria abierta para el Programa Capillas Musicales 2026 en Jujuy

Los proyectos musicales de cámara pueden presentar su propuesta desde este lunes y hasta el 9 de febrero.

La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Gestión Cultural, informó que se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de proyectos musicales de cámara que formarán parte de la programación 2026 del Ciclo Capillas Musicales.

La recepción de propuestas se realizará a partir de este lunes 19 de enero y hasta el lunes 9 de febrero de 2026. La presentación debe efectuarse por Mesa de Entrada del Ministerio de Cultura y Turismo, ubicado en Belgrano esquina Gorriti, San Salvador de Jujuy.

El Ciclo Capillas Musicales tiene como objetivo promover y acompañar el desarrollo de la música de cámara en la provincia de Jujuy, mediante la realización de conciertos en capillas e iglesias de distintas localidades, consideradas espacios de alto valor patrimonial, cultural y social.

Esta iniciativa busca fortalecer la producción musical local y poner en valor el patrimonio cultural de la provincia a través de propuestas artísticas de calidad.