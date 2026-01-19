Dirección Provincial de Arquitectura. Mejoras en clubes: obras finalizadas en Santa Rita, 1ro de marzo y Villa San Martín

Las obras, de construcción de espacios, de refacciones, sanitarios, vestuarios, salones de usos múltiples y fachadas, siguieron las necesidades de los clubes.

El Gobierno de Jujuy, mediante la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), finalizó obras de mejora en los clubes Santa Rita, 1º de Marzo y Villa San Martín, en la capital jujeña, en el marco del Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos.

El plan contempla la intervención integral en más de 40 espacios para el deporte y recreativos de la provincia, entre clubes, polideportivos y escuelas deportivas, para el fortalecimiento de la infraestructura destinada a la práctica deportiva, el desarrollo comunitario, el disfrute de la ciudadanía y, con ello, el fortalecimiento del tejido social.

Durante todo 2025 y lo que va de 2026, el Plan desplegó e inició obras en:

En estos primeros días de enero, finalizaron las obras del Plan de Mejoras en tres clubes deportivos de la capital provincial.

En el Club Santa Rita, se construyeron nuevos vestuarios y sanitarios para locales y visitantes, además de trabajos de refacción en el área de oficinas administrativas y el depósito del club.

En el Club 1ro de marzo, las tareas comprendieron la construcción de un salón de usos múltiples, el arreglo general de sanitarios para locales y visitantes y una intervención integral en la fachada.

Finalmente, en el Club Villa San Martin, se constituyó un espacio anexo para entrenamiento a la cancha de básquet que implicó trabajos de demolición, contrapiso, pintura, cubierta e iluminación. Además, se realizó la remodelación total del salón de usos múltiples, incluyendo sanitarios y cocina, y el tratamiento general de fachada