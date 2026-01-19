Educación. Ciclo Lectivo 2026 en Jujuy: con calendario trimestral, las clases inician el 2 de marzo

Educación informó que está definidas las fechas del anuario escolar, que presenta un calendario trimestral, para ordenar mejor los tiempos pedagógicos.

El Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy comunicó a la docencia, familias y comunidad en general que ya están definidas las fechas del Ciclo Lectivo 2026.

Este año, el anuario escolar presentará un nuevo formato con calendario trimestral, para ordenar mejor los tiempos pedagógicos.

El documento oficial con todos los detalles será difundido en los próximos días, pero ya se pueden adelantar algunas fechas clave.

Los niveles obligatorios —inicial, primario y secundario— comenzarán el miércoles 18 de febrero, con instancias de acompañamiento y fortalecimiento:

* Nivel Inicial: entrevistas con las familias y reconocimiento de los espacios escolares.

* Nivel Primario: etapa de fortalecimiento y acompañamiento destinada a estudiantes con bajo rendimiento escolar durante el año 2025.

* Nivel Secundario: implementación de un sistema de Tutorías, que se desarrollará los días 18, 19, 20, 23 y 24 de febrero, marcando una diferencia respecto a años anteriores.

Las mesas se realizarán los días 26 y 27 de febrero incluyendo a estudiantes con espacios pendientes de acreditación.

Jornadas institucionales

* 24 de febrero: niveles inicial y primario.

* 25 de febrero: nivel secundario.

Todos los niveles —inicial, primario y secundario— regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo.

La reorganización del calendario busca reducir el ausentismo en mesas de examen, fortaleciendo así el vínculo entre la escuela y la comunidad.