Temporada. Lluvias en Jujuy: medidas de resguardo para docentes y estudiantes en Catua

Las condiciones del tiempo impidieron el ascenso de docentes, por lo que el Ministerio de Educación realizó un trabajo articulado para brindar una respuesta eficiente y oportuna.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy informó que, debido a las inclemencias climáticas registradas en la región, no fue posible concretar el ascenso de docentes y maestros hacia la zona de Catua.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, tomó conocimiento de la situación y dispuso la intervención inmediata de las áreas correspondientes para resguardar a los equipos educativos. En este marco, se definió que los docentes que habían quedado en Susques puedan descender con el transporte correspondiente, y se articuló con la conducción de la institución educativa local para brindar albergue transitorio, desayuno y una colación caliente, garantizando condiciones de cuidado y resguardo hasta la normalización de la situación.

Asimismo, las directoras de Nivel Primario y Secundario Viviana Villegas y Silvia Jerez, respectivamente, están trabajando junto a los equipos directivos, docentes y estudiantes para reorganizar la situación de manera conjunta, priorizando en todo momento el cuidado de la comunidad educativa involucrada.

En relación con las mesas de exámenes previstas para la jornada, se informó que serán abordadas de acuerdo a las posibilidades, considerando el contexto climático y las condiciones de acceso.

El Ministerio de Educación continúa con el seguimiento permanente de la situación, sosteniendo un trabajo articulado para brindar respuestas responsables, cuidadas y oportunas, acompañando a docentes y estudiantes hasta tanto se restablezcan las condiciones de transitabilidad.