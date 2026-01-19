Tsingshan. Ambiente y Minería recibieron a Tsingshan que anunció inicio de operación e intenciones de nuevas inversiones

Reunión clave Gobierno Jujuy-Tsingshan: expansión industrial en Perico con US$120M en inversiones, generación empleo y valor agregado.

El Gobierno de la provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y el Ministerio de Minería, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa Tsingshan, una de las cinco industrias más importantes del mundo en los sectores del acero inoxidable y la industria química.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y el ministro de Minería, José Gómez, y por parte de la empresa participaron autoridades del grupo Decent y Shenya Chemical, encabezadas por su presidente, Wang Haijun.

Se trató de la primera reunión conjunta entre ambos ministerios y las nuevas autoridades a cargo, marcando el inicio de una etapa de trabajo articulado orientada a consolidar una actividad productiva y minera con mirada estratégica, sustentable y de largo plazo para la provincia.

Los ministros Álvarez y Gómez presidieron la reunión con las autoridades de la empresa Tsingshan.

Durante la reunión, la empresa presentó el estado actual de sus inversiones en Jujuy y las proyecciones de expansión de su actividad industrial. En este marco, se informó que durante el mes de febrero se inaugurará la planta instalada en el Parque Industrial de Perico, correspondiente a una inversión de 120 millones de dólares, destinada a la producción de diversos insumos estratégicos para la cadena de valor del litio.

Asimismo, Tsingshan manifestó su interés en avanzar en nuevos desarrollos industriales vinculados a producción con aplicación en la industria minera y energética, así como en la exploración de futuras líneas de desarrollo, lo que permitiría ampliar la capacidad instalada y diversificar la matriz industrial de la provincia.

Las autoridades provinciales destacaron el impacto positivo de este tipo de inversiones en términos de generación de empleo, desarrollo de proveedores locales, transferencia de conocimiento y articulación con universidades, al tiempo que subrayaron la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y los controles correspondientes.

En este sentido, los ministros coincidieron en que el objetivo del Gobierno de Jujuy es promover una actividad productiva y minera responsable, que genere valor agregado, fortalezca el desarrollo local y se consolide bajo criterios de sustentabilidad ambiental y social.

Finalmente, se acordó avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre el sector público y la empresa, con el fin de evaluar nuevos proyectos y acompañar su desarrollo de manera ordenada y sostenible, en beneficio del crecimiento de Jujuy.