Agenda 2026. Deportes ratificó el apoyo a la patinadora artística jujeña Selene Miy

Luis Calvetti, el secretario de Deportes de Jujuy, recibió a la promesa sampedreña, que se lució durante el 2025 y se prepara para un año cargado de desafíos.

El secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti, recibió a la destacada patinadora artística Selene Miy, quien se participó en los principales campeonatos nacionales, consiguiendo importantes logros deportivos durante el año 2025.

Luego del encuentro, Calvetti ratificó el apoyo y el acompañamiento del Gobierno de Jujuy para continuar trabajando con la talentosa patinadora sampedreña, una de las promesas que tiene el patín artístico a nivel nacional, y lograr que este año pueda cumplir con los principales campeonatos.

Calvetti recalcó que el encuentro se enmarca en una importante política pública deportiva, respaldada por el gobernador, Carlos Sadir, la cual se desarrolla desde años en Jujuy, apostando al desarrollo de los competidores junto con sus familias, dirigentes y entrenadores.

Por su parte, Selene Miy se mostró agradecida por el compromiso de la Secretaría de Deportes de Jujuy y anunció que el 20 de febrero participará en Río Segundo, Córdoba, del primer evaluativo para evaluar cómo fue la pretemporada y los puntos a ajustar, ya que luego, en el mes de marzo, se realizará la apertura y en mayo la clausura del torneo”.

Cabe destacar que, en caso de ganar ambos certámenes, la patinadora jujeña clasificará al Campeonato Absoluto, donde participan los mejores de cada una de las categorías de todo el país durante el mes de septiembre.