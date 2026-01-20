Agua Potable renovó su directorio y anunció obras estratégicas para el Gran Jujuy y el interior

El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, encabezó la asunción de las nuevas autoridades. El ingeniero Juan Carlos García continúa en la presidencia.

El Gobierno de Jujuy formalizó la nueva estructura directiva de Agua Potable de Jujuy S.E. Bajo la premisa de optimizar recursos y dar respuestas concretas a la comunidad, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, puso en funciones a las autoridades que acompañarán la gestión del gobernador Carlos Sadir durante el periodo 2026.

La empresa estatal mantiene su línea técnica con la ratificación del Ing. Juan Carlos García como presidente. Al equipo se sumaron dos nuevos vocales: el Ing. Luis Jure (Vocal Técnico) y la CPN Graciela Corradini (Vocal Contable).

«Trabajamos en conjunto para cumplir las metas fijadas por el gobernador Sadir, optimizando capacidades para brindar soluciones reales», afirmó el ministro Stanic durante la ceremonia.

Juan Carlos García destacó que esta renovación de autoridades coincide con el impulso de proyectos de infraestructura vitales.

El foco principal estará puesto en la nueva traza del acueducto de El Huaico, una obra clave para optimizar el suministro en todo el Gran Jujuy.

«Ya estamos en la etapa de adquisición de materiales para iniciar los trabajos. Esta obra reemplazará al acueducto actual, solucionando de raíz los problemas operativos y las roturas frecuentes, mejorando drásticamente el servicio para miles de vecinos», señaló el titular de Agua Potable de Jujuy.

En el departamento El Carmen se dará inició a la laguna de pre sedimentación en El Tipal para abastecer, por los próximos 20 años, agua sedimentada para la planta de El Carmen que distribuye para Perico y Monterrico.

En San Pedro se reiniciará la terminación de la Cisterna de La Urbana, un reservorio crítico que estuvo paralizado y que es fundamental para la reserva de agua en la ciudad.

Para Libertador se garantizó la finalización de la Planta Potabilizadora y su sistema integral. «Al cortarse los fondos nacionales, el gobernador decidió dar continuidad con fondos propios», subrayó Carlos Stanic.

Uno de los puntos más destacados fue el avance en el laboratorio propio de la empresa, que ha desarrollado tecnología local para el abatimiento de metales pesados (arsénico, flúor y boro).

Se diseñaron filtros con arena ferrosa, un procedimiento sustentable que comenzará a aplicarse en la zona de la Laguna de Coyaguayma.

Además, la empresa estatal desarrolló un procedimiento para realizar reparaciones de acueductos sin corte de agua, lo que minimiza el impacto en los usuarios, aunque se aclaró que en rupturas de gran magnitud el corte sigue siendo técnicamente inevitable.

«Estas obras son emblemáticas. Este nuevo directorio viene a renovar las energías para llevar adelante un plan integral en todo lo que es la emergencia hídrica», concluyó García.