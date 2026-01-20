Bernis recibió al equipo jujeño que competirá en la clasificación nacional de Phygital Fútbol

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, recibió a la delegación de la Selección de Phygital Fútbol, que representará a la provincia en la Copa Argentina Phygital: Rivals Edition, instancia nacional clasificatoria que se disputará los días 24 y 25 de enero en Buenos Aires.

El encuentro tuvo el propósito de respaldar y reconocer a los jóvenes atletas jujeños que competirán a nivel nacional con proyección internacional, en el marco del acompañamiento institucional de la Legislatura a nuevas disciplinas que integran actividad física y tecnología.

Cabe destacar, que será la primera vez que Jujuy presentará un equipo oficial de Phygital Fútbol, convirtiéndose, además, en la única provincia fuera de Buenos Aires en participar de esta fase nacional que definirá al representante argentino para los Games of the Future 2026, que se realizarán en Astana, Kazajistán, donde estará en juego un premio internacional de 500.000 dólares.

La delegación estuvo encabezada por el embajador Phygital de Jujuy, Luis Raúl Pérez, junto a dirigentes deportivos, preparadores físicos y jugadores del seleccionado provincial. También participaron Leonardo Federico, Guillermo Nassif, el preparador físico Federico Rodríguez y los jugadores Dylan Calisaya, Maximiliano Lamas y Samuel Fernández, entre otros.

En este contexto, Pérez agradeció el apoyo del vicegobernador por seguir acompañando a los jóvenes y a las nuevas disciplinas, lo que permite concretar sueños. Los jóvenes marcan el camino a seguir y este respaldo es clave para ello, agregó.

Jujuy será protagonista en una competencia nacional que abre la puerta a un mundial, destacó.

A su turno, Calisaya expresó estar agradecido por la oportunidad y el acompañamiento brindado, afirmando que iremos con mentalidad ganadora para representar a Jujuy de la mejor manera.

La delegación jujeña partirá hacia Buenos Aires el jueves 22 de enero y regresará el 27, con la expectativa de lograr un resultado histórico y seguir posicionando a Jujuy en el mapa del deporte del futuro.

Cabe destacar, que la Selección Jujeña de Phygital Fútbol está integrada por: Francisco Andrés Farid Ríos, Bruno Maximiliano Puca, Daniel Luis Maximiliano Lamas, Pablo Damián Guerrero, Dylan Noel David Calisaya, Samuel Eduardo Fernández, Leandro Raúl Casas Alancay y Leonardo Federico Rodríguez.

El Phygital Fútbol es una disciplina deportiva emergente que combina una fase digital disputada en consola con una instancia física de fútbol cinco contra cinco.

El formato exige destreza técnica, preparación física, estrategia y trabajo en equipo, que se consolida como un deporte inclusivo y de alcance global.