Convenios. Inmuebles avanza en el trabajo articulado con municipios de todo Jujuy

La Dirección de Inmuebles de la provincia fortalece la coordinación interinstitucional a través de convenios con municipios de las distintas regiones.

La Dirección Provincial de Inmuebles continúa avanzando en la firma de convenios de cooperación e intercambio de información con los municipios de la provincia, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar la gestión catastral a nivel municipal y provincial.

En este marco, la subdirectora, Claudia Corbalán, mantuvo una reunión con la directora de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Clara, Noelia Flores, y la asesora general del municipio, Brenda Portal Burkert.

Durante el encuentro se abordaron consultas vinculadas a distintos procedimientos administrativos y se reafirmó el compromiso de la Dirección de brindar al municipio acceso a los datos catastrales y parcelarios de su jurisdicción, incluyendo la planimetría del Registro Gráfico Parcelario.

Dicho acceso permitirá mantener actualizado el catastro local, herramienta fundamental para la planificación y ejecución de obras y proyectos municipales.

Por su parte, la Municipalidad de Santa Clara se comprometió a remitir información relativa a los trámites de obras particulares iniciados en su ámbito, incluyendo copias de planos aprobados.

Estos convenios reafirman el compromiso conjunto con una gestión territorial más transparente y un desarrollo urbano ordenado en toda la provincia.