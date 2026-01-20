Noticias de Jujuy

Convenios. Inmuebles avanza en el trabajo articulado con municipios de todo Jujuy

Jujuy
Inmuebles avanza en el trabajo articulado con municipios de todo Jujuy

La Dirección de Inmuebles de la provincia fortalece la coordinación interinstitucional a través de convenios con municipios de las distintas regiones.

La Dirección Provincial de Inmuebles continúa avanzando en la firma de convenios de cooperación e intercambio de información con los municipios de la provincia, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar la gestión catastral a nivel municipal y provincial.

En este marco, la subdirectora, Claudia Corbalán, mantuvo una reunión con la directora de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Clara, Noelia Flores, y la asesora general del municipio, Brenda Portal Burkert.

Durante el encuentro se abordaron consultas vinculadas a distintos procedimientos administrativos y se reafirmó el compromiso de la Dirección de brindar al municipio acceso a los datos catastrales y parcelarios de su jurisdicción, incluyendo la planimetría del Registro Gráfico Parcelario.

Dicho acceso permitirá mantener actualizado el catastro local, herramienta fundamental para la planificación y ejecución de obras y proyectos municipales.

Por su parte, la Municipalidad de Santa Clara se comprometió a remitir información relativa a los trámites de obras particulares iniciados en su ámbito, incluyendo copias de planos aprobados.

Estos convenios reafirman el compromiso conjunto con una gestión territorial más transparente y un desarrollo urbano ordenado en toda la provincia.

También podría interesarte
Jujuy

Bernis recibió al equipo jujeño que competirá en la clasificación nacional de…

Jujuy

Agua Potable renovó su directorio y anunció obras estratégicas para el Gran Jujuy y…

Jujuy

Evento. Jujuy, presente en la clasificación nacional de Phygital Fútbol

Jujuy

Alivio fiscal. Menos impuestos para crear más empleo y aliviar a los contribuyentes…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.