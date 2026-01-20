El intendente Jorge participó del acto de celebración del 70° Aniversario del Club Deportivo Luján

Invitado especialmente a la celebración, el Intendente Municipal, Raúl “Chuli” Jorge acompañó a las autoridades de la institución deportiva del barrio Luján en los festejos de 70º aniversario del club, poniendo en valor su trayectoria, el crecimiento sostenido y el rol fundamental que desempeña en la formación de valores y el cuidado de la salud mental a través del deporte.

En una jornada especial, el Club Deportivo Luján celebró sus 70 años de historia con un emotivo acto institucional que incluyó la reinauguración de nuevas obras edilicias, la presencia de autoridades municipales, dirigentes históricos y referentes de la comunidad. La jornada puso en valor el crecimiento sostenido de la institución y su fuerte compromiso con la inclusión, la formación y la salud mental a través del deporte.

Durante el acto, el intendente “Chuli” Jorge elogió el trabajo de la actual conducción del club y su impacto social y expresó, “es un ejemplo de gestión deportiva, prácticamente en un año han duplicado la cantidad de chicos que vienen a formarse en este club, pasando de 400 a 800, y eso habla de un club que tiene futuro”.

Además Jorge subrayó, “aquí no solo se forman estrellas, se forjan valores en la niñez la juventud. Es un modelo de inclusión que apuesta por el deporte femenino y el bienestar emocional de los jóvenes, convirtiéndose en un verdadero orgullo para nuestra sociedad”.

Luego el presidente del Club Deportivo Luján, Hugo Peñaloza, manifestó su emoción al celebrar un nuevo aniversario junto a la inauguración de mejoras edilicias, “para nosotros es un día especial de orgullo y felicidad”, además, Peñaloza, valoró el respaldo institucional constante, señalando que, “la comunidad del club se siente agradecida por el acompañamiento permanente del intendente ‘Chuli Jorge”.

Mas adelante, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional y destacó “el enfoque actual prioriza la salud mental, y el deporte debe entenderse con una inversión y nunca como un gasto”, y subrayó que “las lecciones más valiosas para la vida se aprenden en la convivencia del vestuario y el compañerismo”.

Presente en la celebración, la concejal Graciela Carrasco, se refirió al vínculo con la institución y el barrio, “como vecina del EPAM 3, de las 122 viviendas, siempre brindando la colaboración con la institución y una alegría reencontrarse con gente del barrio e integrantes de comisiones directivas anteriores con años de trayectoria en el club. Estar presente como corresponde es importante, lo que es un logro y felicitar a las autoridades por el trabajo realizado”.

La celebración de los 70 años del Club Deportivo Luján dejó en claro que se trata de una institución con raíces profundas, una gestión activa y una clara vocación de crecimiento al servicio de la comunidad.

Nota Audiovisual: https://youtu.be/dF48vhdifXE?si=FK0tzyAGdm6y2SOs