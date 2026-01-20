Evento. Jujuy, presente en la clasificación nacional de Phygital Fútbol

Por primera vez en la historia, Jujuy presentará un equipo oficial de Phygital, donde lo físico y lo digital se fusionan.

Este fin de semana, 24 y 25 de enero, Jujuy vuelve a decir presente en la escena nacional del deporte, esta vez desde una disciplina que representa el futuro: el Phygital Fútbol.

En la provincia de Buenos Aires se disputará la Copa Argentina Phygital: Rivals Edition, fase nacional clasificatoria que busca al equipo argentino que viajará a los Games of the Future 2026, en Astana, Kazajistán donde estará en juego un premio internacional de USD 500.000.

Por primera vez en la historia, Jujuy presenta un equipo oficial de Phygital, marcando un hito para el deporte provincial y posicionándose en una competencia donde lo físico y lo digital se fusionan en una experiencia única. Ocho equipos de todo el país se medirán en este torneo innovador, en el que los jugadores deben demostrar destreza corporal en la cancha y precisión estratégica en la interfaz digital.

La emoción es total ya que jóvenes jujeños vivirán una experiencia inédita, representando a la provincia en una competencia nacional de alto nivel, con la mirada puesta en el escenario internacional. Los dos finalistas de la Fase 1 se repartirán 5 millones de pesos, mientras que el ganador de la Fase 2 obtendrá el pasaje directo para representar a la Argentina en Kazajistán, con todo incluido, en los prestigiosos @gamesofthefutureofficial.

• Francisco Andrés Farid Ríos

• Bruno Maximiliano Puca

• Daniel Luis Maximiliano Lamas

• Pablo Damián Guerrero

• Dylan Noel David Calisaya

• Samuel Eduardo Fernández

• Leandro Raúl Casas Alancay

• Leonardo Federico Rodríguez

El Phygital es una categoría deportiva emergente en la que los atletas deben dominar tanto el cuerpo como la tecnología. Combina partidos físicos reales con instancias digitales competitivas, exigiendo agilidad, resistencia, reflejos, estrategia y habilidades digitales. Es un deporte inclusivo y abierto: cualquier persona puede convertirse en atleta phygital, sin importar su edad o el lugar donde viva.

Este histórico debut llega en un contexto clave para la provincia. Días atrás, la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (Deva) designó al jujeño Luis Raúl Pérez como Embajador Phygital de Jujuy, una figura estratégica para impulsar y desarrollar esta disciplina que integra esports y actividad física.

A partir de esta designación, Jujuy se posiciona oficialmente en el mapa del deporte del futuro, consolidando el primer equipo phygital de la provincia, que ya se encuentra compitiendo a nivel nacional.

El equipo entrena intensamente en el Club Diablos Azules, el primer club de Jujuy que combina deportes electrónicos y deporte físico, un espacio pionero que simboliza el nuevo paradigma deportivo que crece en la provincia.