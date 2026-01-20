Exposición de arte infantil “Pueblos pacíficos” en la Sede de las Naciones Unidas

Se trata de la muestra pictórica perteneciente a la estudiante jujeña Abigail Vargas, egresada de la Escuela Nro. 1 Marina Vilte, quien recibió una mención especial de Alcaldes por la Paz en el año 2024, destacándose en toda Latinoamérica. Su dibujo se exhibirá hasta el 20 de febrero en la Sede de las Naciones Unidas. Al igual que las muestras de las jóvenes Isabela Bautista y Lumilla Mamaní quienes también fueron premiadas en el año 2025.

Con más detalles, el director de Culto y Relaciones Internacionales, Pedro Sato recordó con orgullo que Abigail Vargas, “egresada de la escuela municipal Marina Vilte, recibió una Mención Especial otorgada por “Alcaldes por la Paz”, la red internacional de la que forma parte el intendente Raúl “Chuli” Jorge. Abigail fue la única persona reconocida con esta distinción en toda Latinoamérica, reconocimiento que subraya su destacado compromiso con la promoción de la paz, la convivencia y el trabajo comunitario”.

Luego añadió “después de un año de intensa actividad en el que el dibujo de Abigail fue parte de material distribuido por la Red de alcaldes por la paz, hoy celebramos la noticia de que hasta el 20 de febrero, la obra integrará una muestra colectiva con las dieciséis obras que fueron premiadas durante el año 2024. La exposición se realiza en al sede de Naciones Unidas en New York”.

Luego Sato, exaltó “sin dudas se trata de un motivo de orgullo puesto que Jujuy esta presente en un lugar emblemático y en un momento crucial marcado por amenazas de guerra en distintos continentes y por una realidad que genera profunda preocupación entre quienes trabajamos por la paz”.

En este contexto, agregó “a este alegría se suman otras dos importantes noticias, Isabella Bautista, alumna también egresada de la Escuela Marina Vilte, quien fue premiada en el año 2025 con el mismo reconocimiento recibido por Abigail. Ademas de un trabajo realizado por la estudiante del colegio EMDEI, Lumilla Mamaní, fue seleccionado para representar a los dibujos de la Red de Alcaldes por la Paz”.

“Son en definitiva tres alegrías para la dirección municipal que viene trabajando de manera articulada junto al Intendente Raúl Jorge en este valioso proyecto de Alcaldes por la Paz”, concluyó Sato.

Nota Audiovisual:https://youtu.be/96QituQFCnY