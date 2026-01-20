Las colonias de vacaciones se viven a pleno con múltiples actividades recreativas

Las colonias de vacaciones impulsadas por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se vivieron hoy con gran entusiasmo en distintos puntos de la ciudad. Durante la jornada, en la Escuela “República Francesa”, uno de los quince puntos activos en Alto Comedero, los chicos disfrutaron de juegos predeportivos, circuitos recreativos, actividades físicas guiadas y dinámicas grupales orientadas al compañerismo y el respeto, bajo la coordinación del equipo de la Dirección de Deportes y los Líderes Deportivos que realizan su primera experiencia laboral en las colonias.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el trabajo territorial y el espíritu de la propuesta, “estamos con las colonias en todos los puntos de la ciudad, particularmente aquí en la Escuela ‘República Francesa’, en uno de los quince puntos que tenemos en Alto Comedero trabajando con chicos de los distintos sectores, un barrio que creció mucho y donde ya un solo espacio no contiene a todos los vecinos, así que trabajando a través de Líderes Deportivos que hacen su primera experiencia en la colonia, y siempre en un lugar ameno, donde lo principal es el respeto a los derechos, los hábitos saludables y la actividad física”.

Por su parte, el director general de Deportes remarcó la importancia de la articulación entre áreas municipales y la incorporación de nuevos profesionales, “quiero recalcar esto de los Líderes Deportivos, porque fue una conjunción perfecta entre el plantel de la Dirección de Deportes y estos nuevos contratos que dio apertura el secretario Altea y obviamente, el intendente Jorge para generar más posibilidad laboral”.

Finalmente, el funcionario agregó que “en esa conjunción, sale como resultado esta gama de actividades donde los chicos vienen a la colonia a recrearse, además, con una entrega de elementos deportivos por parte del secretario por las diversas colonias para dichas actividades”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Z4Pol-g6tQ8