Turismo y Cultura. Rock en Tilcara, un espacio para las nuevas bandas jujeñas

El evento se realizará el 23 de enero en la cancha Huasamayo. El festival es gratuito y abierto para todo público.

Con Rock en Tilcara, este viernes la Quebrada de Jujuy abre un espacio de encuentro para bandas emergentes que buscan nuevas formas de expresión artística. Una propuesta que amplía los horizontes de la oferta cultural regional.

El festival es gratuito y abierto para todo público. Bandas jujeñas compartirán el escenario en un evento al aire libre que reconoce la pluralidad de expresiones que conviven en la provincia, más allá del folklore que nos define.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo se respalda esta iniciativa como parte de una estrategia integral que diversifica los espacios de encuentro cultural, permitiendo que nuevas voces musicales encuentren plataforma en las comunidades de Jujuy.