Ambiente. El CAFAJu rehabilita 13 loros habladores que eran traficados ilegalmente

El CAFAJu acompañó el rescate de 13 loros habladores en una ruta en San Pedro. Las aves reciben atención veterinaria para una futura liberación.

En el marco de acciones de cuidado y protección de animales autóctonos, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático a través del Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) recibió de Gendarmería 13 ejemplares de loros habladores (Amazona aestiva) recuperados que eran traslados de manera ilegal. El hecho ocurrió en San Pedro, destacando el compromiso contra el tráfico de fauna.

Personal del CAFAJu recibió los loros habladores recuperados por Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional Nº 34

Las aves fueron halladas por efectivos del Escuadrón Nº 60 de Gendarmería Nacional en San Pedro de Jujuy transportados ilegalmente por la Ruta Nacional Nº 34.

El equipo especializado de la cartera ambiental continúa trabajando en la recuperación, rehabilitación y evaluación de los animales silvestres, para intentar liberarlos en un plazo no muy lejano.

Por alertas, consultas o denuncias sobre fauna nativa, se debe comunicar al CAFAJu, a través dell contacto de WhatsApp al 388 440-9250, donde se reciben mensajes: Allí se debe enviar fotos del animal y ubicación, el lugar donde se encuentra el mismo.