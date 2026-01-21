Diálogo. La calidad de servicios y el reconocimiento a profesionales son prioridades del ISJ y el Colegio Médico

Autoridades de la obra social provincial y del Colegio Médico concretaron una reunión con el objetivo de fortalecer el diálogo y la generación de consenso.

Autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y del Colegio Médico de Jujuy mantuvieron un encuentro para continuar la construcción de consensos que permitan ampliar y optimizar la calidad de los servicios a los afiliados de la obra social.

En este contexto, se acordó profundizar el diálogo sobre diversos ítems de interés prioritario para el ISJ y los profesionales médicos, entre ellos la actualización de aranceles.

Asimismo, las partes reafirmaron su vocación de entendimiento y su disposición a hacer los esfuerzos que correspondan, poniendo el foco en la salud y el bienestar de los afiliados.

Del encuentro participaron el vocal segundo del ISJ, Exequiel Vega; el vocal primero, Osvaldo González; las gerentes Administrativas y de Salud, Cintia Vercellone y Sarahi Molina, respectivamente; la presidente del Colegio Médico, Rosario Garzón; y el secretario general de la entidad, Hugo Sosa. A ellos se sumaron la vocal del Sector Activo de la obra social, María Reynaga; su par del Sector Pasivo, Alberto Quiroga; y otros directivos del Colegio Médico.