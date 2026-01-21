Digitalización. El hospital de La Mendieta se incorporó al Portal de Imágenes Médicas

Los exámenes realizados en el establecimiento ya se encuentran digitalizados para el acceso de personas usuarias y equipos profesionales.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que recientemente se incorporó al Hospital La Mendieta al Portal de Imágenes Médicas que ya reúne exámenes de 21 establecimientos públicos de toda la provincia, facilitando tiempos de diagnóstico, generación de informes y consultas y permitiendo el acceso de personas usuarias y de los propios equipos interdisciplinarios a los resultados de tomografías, resonancias, radiografías, radiografías seriadas, radiografías panorámicas, ecografías y mamografías.

De este modo, cumplida la digitalización de los exámenes realizados en el Hospital La Mendieta, la cartera sanitaria continúa fortaleciendo accesibilidad a los servicios, eje del Plan Estratégico de Salud II, en el marco de la política provincial de modernización del Estado.

La centralización de las imágenes médicas del sistema público, denominada SUPERPACS, está a cargo de la Unidad de Informática e inició en marzo de 2025 permitiendo, en una primera etapa, integrar a los hospitales tanto de capital como del interior.

La herramienta SUPERPACS cuenta con un servidor de almacenamiento ubicado físicamente en el Data Center de la provincia, ofreciendo seguridad, disponibilidad permanente y respaldo de la información sanitaria.

Tras el proceso desarrollado en el último año, el Portal de Imágenes Médicas dispone de más de 224.739 resultados de exámenes realizados desde marzo 2025 en 21 establecimientos sanitarios:

• CEPAM

• Nodo Alberdi

• CES-Hospital Snopek

• CEN

• Hospital San Roque

• Hospital Pablo Soria

• Hospital Materno Infantil

• Hospital Gral. Belgrano (Humahuaca)

• Hospital Dr. Oscar Orías (Ledesma)

• Hospital Dr. Arturo Zabala (Perico)

• Hospital San Isidro Labrador (Monterrico)

• Hospital Dr. Miguel Miskoff (Maimará)

• Hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

• Hospital Dr. Guillermo Paterson (San Pedro)

• Hospital Dr. Jorge Uro (La Quiaca)

• Hospital Ntra. Sra. Del Rosario (Abra Pampa)

• Hospital Dr. Salvador Mazza (Tilcara)

• Hospital Ntra. Sra. Del Carmen (El Carmen)

• Hospital El Aguilar (El Aguilar)

• Hospital Ntra. Sra. De Belén (Susques)

• Hospital La Mendieta (La Mendieta)

En lo próximo, se incorporarán también:

• Hospital Presbítero Escolástico Zegada (Fraile Pintado)

• Hospital San Miguel (Yuto)

• Hospital Ntra. Sra. Del Valle (Palma Sola)

• Hospital Ntro. Sr. De La Buena Esperanza (La Esperanza)

• Hospital Calilegua (Calilegua)

• Hospital. Ntra. Sra. Del Pilar (El Talar)

• Nodo Caimancito (Caimancito)

Una vez que la persona se realiza el estudio requerido, se le otorga de manera impresa un código QR en el hospital, en Nodo Alberdi o en el CEPAM para acceder a la imagen digitalizada, escaneándolo con su teléfono móvil. El estudio también puede recibirse a través de un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico.

Para acceder al historial de imágenes procesadas, incluyendo estudios realizados a partir de la vigencia de este sistema, el paciente debe registrarse con sus datos en https://visorms.msaludjujuy.gov.ar/patientportal/ para iniciar sesión como usuario.

A través del Portal de Imágenes Médicas las personas cuentan con acceso inmediato a sus estudios desde celular, tablet o computadora con Internet, con disponibilidad 24 horas desde cualquier lugar. Esto es fundamental para evitar traslados al establecimiento de salud a fin de retirar resultados o solicitar nuevamente el estudio en caso de extravío, en especial cuando el paciente vive lejos o presenta dificultades para trasladarse. Al mismo tiempo, se reducen costos en papel, CD u otros soportes que pueden extraviarse o dañarse complicando la atención mientras se suma al cuidado del ambiente.

Con esta herramienta, cada persona que acude al sistema público de salud, dispone de historial médico unificado porque todos los estudios se almacenan en un mismo portal. En tanto, la atención médica es más rápida: cada profesional puede ver las imágenes previo a la consulta, reduciendo tiempos de espera y mejora del diagnóstico; también facilita el seguimiento de enfermedades crónicas o tratamientos prolongados y agiliza la intervención interdisciplinaria ya que es simple compartir estudios como enlace o código QR a otro profesional. De igual manera, permite una mejor compresión de la propia salud ya que cada persona puede ver informes e imágenes junto al médico, es decir, participar activamente en el tratamiento y en caso de cambiar de médico o institución, mantener sus estudios disponibles, lo que además es clave ante emergencias.

Finalmente, el acceso con usuario, contraseña y/o verificación garantiza confidencialidad y seguridad de los datos sanitarios de cada persona.