El Parque Botánico Municipal invita a una caminata familiar con el mate como protagonista

En el marco de la agenda de verano, el Parque Botánico “Baron Schuel” del barrio Los Perales, invita a los vecinos y turistas a disfrutar de un paseo distendido y relajado al aire libre durante la tarde del día jueves 22 de enero, a partir de las 18 hasta las 20 horas. Bajo el lema “Mateando en el Botánico”, la idea es compartir y promover el contacto con la naturaleza al aire libre, la conversación y el encuentro a través de los senderos del parque, con el mate como compañero.
La actividad está destinada a la familia y público en general a partir de los 10 años. Los cupos son limitados, por lo que se solicita realizar la inscripción al número 3884037073. A la vez, se recuerda prestar atención a las indicaciones y consejos del guía que acompañará la travesía con la finalidad de cuidar el parque y disfrutar del entorno.
La invitación contempla una caminata guiada y distendida destinada a toda la familia, para recorrer el Parque Botánico a paso tranquilo, conversar y compartir un momento de encuentro en contacto con la naturaleza. El mate acompaña el recorrido, invitando al descanso, al intercambio y a disfrutar del entorno de forma relajada.
Así también, se informa que, en caso de precipitación, la actividad se suspende para resguardar la seguridad de los participantes.
