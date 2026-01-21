Hasta el viernes 23 continúa la inscripción de agrupaciones y comparsas para los Corsos Capitalinos 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que hasta el viernes 23 de enero continúa la inscripción de las comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares para participar de los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos culturales más esperados del año. Las inscripciones se realizan en las instalaciones del Centro Cultural “Manuel Belgrano”, (Vieja Estación), de 8 a 18 horas.

En este contexto, desde la Dirección de Cultura se recordó que los Corsos Capitalinos se desarrollarán entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, en Avenida Gral. Savio. Luego, la celebración continuará el segundo fin de semana, el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en Avenida Forestal de Alto Comedero”.

Tal como sucedió el año pasado y como ya es tradición en la ciudad, los corsos capitalinos tendrán carácter competitivo, por lo que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico.

Además, los corsos contarán con cinco categorías, y en cada una de ellas se otorgarán premios al primer, segundo y tercer puesto. Los premios serán abonados siempre y cuando las comparsas cumplan con todos los requisitos previstos en el reglamento vigente.