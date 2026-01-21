Servicios de vacunación y quirófano móvil llegan a los barrios Alto Comedero y Gral. Arias

La Municipalidad de San Salvador recuerda a los vecinos que continúan los operativos para el cuidado y tenencia responsables de mascotas, que lleva adelante la Dirección de Zoonosis. El cronograma de actividades, que incluye vacunación, registro de mascotas y cirugías, proseguirá este jueves 22 en Alto Comedero y viernes 23 en el barrio Gral. Arias con horarios establecidos.

En este sentido, los operativos proseguirá el jueves 22 en el Sector B6 del barrio Alto Comedero, a través del quirófano móvil con atención desde las 14 horas en Avenida Marina Vilte 1263. En esa misma ubicación, el equipo de Zoonosis realizará tareas de vacunación y registro de mascotas en el horario comprendido entre las 14 y 17hs.

Mientras que el viernes 23, el cronograma se llevará a cabo en dos puntos de la ciudad con servicios específicos en cada uno de ellos: el quirófano móvil se trasladará al CIC Che Guevara (Manzana 1, lote 1 – barrio Alto Comedero) a partir de las 14:00 horas.

En tanto, la vacunación y registro de mascotas se instalará en calle Alberti 643 ubicado en barrio General Arias entre las 15 y 18 horas.

La Dirección de Zoonosis recuerda a los vecinos que es obligatorio que las mascotas utilicen correa mascotas y, en el caso de razas de gran porte, el correspondiente bozal. Asimismo, se solicita la colaboración de la ciudadanía para seguir estrictamente las recomendaciones del personal a cargo, con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante la actividad.