Turismo: recomendaciones veraniegas para disfrutar la naturaleza de Jujuy

Se solicita a los turistas y jujeños que quieran disfrutar del paisaje y ser parte de la experiencia que brinda la naturaleza tomar las medidas pertinentes y cumplir con responsabilidad las recomendaciones solicitadas para evitar eventualidades.

Los ríos y cascadas de Jujuy son destinos imperdibles para quienes buscan disfrutar de la naturaleza. Para garantizar una experiencia segura y agradable, se destacan algunas recomendaciones clave, especialmente durante la temporada de lluvias y altas temperaturas.

Se sugiere consultar el pronóstico del clima antes de planear y realizar las actividades al aire libre. La estación de verano es una época de mucha lluvia, por lo que se debe evitar transitar en los ríos con lluvia para evitar accidentes por la crecida repentina.

Asimismo, se aconseja observar el entorno y evitar transitar por zonas con caudales crecidos o cambios repentinos en el agua.

Revisar el calzado, preferiblemente utilizar zapatillas antideslizantes. En cuanto a la ropa, de preferencia colores claros, atuendos cómodos y una campera o abrigo siempre. No olvidar una muda de ropa extra por cualquier eventualidad. Todos los elementos deben ser livianos para no dificultar la caminata.

Para mantenerse hidratado durante todo el recorrido, es importante llevar agua y alguna fruta de preferencia. Es importante protegerse del sol con gorra, gafas de sol y protector solar. No olvidar el repelente de mosquitos.

Importante

Se pueden contratar distintos prestadores de servicios turísticos habilitados (guías profesionales, circuitos estandarizados o servicios puntuales), quienes cuentan con el conocimiento necesario para garantizar un recorrido seguro y enriquecedor.

Ante cualquier emergencia están disponibles las líneas de asistencia:

Al seguir las recomendaciones, se podrán evitar imprevistos y accidentes.

Jujuy invita a locales y turistas a descubrir sus paisajes únicos, disfrutando de cada rincón con responsabilidad y cuidado.

Para más información sobre Jujuy y sus atractivos turísticos, está disponible la web http://www.turismo.jujuy.gob.ar/ o bien contactarse con la red de informantes turísticos del Ministerio de Cultura y Turismo al +54 9 388 5754438.