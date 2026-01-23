Desarrollo Humano realizó la acreditación bancaria del programa «Comer en Casa»

El Ministerio de Desarrollo Humano comunicó que desde este viernes 23 de enero se encuentra habilitada la acreditación bancaria del Programa “Comer en Casa”.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que el viernes 23 de enero, se llevó a cabo la acreditación bancaria del programa “Comer en Casa”, para titulares de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

La acreditación bancaria por el mes de diciembre 2025, se concretó con la modalidad de pago digital en la aplicación de mensajería instantánea para celulares WhatsApp Macro BancoChat, destinado a la compra de productos de la canasta básica.

La cartera social lleva adelante el programa “Comer en Casa”, con el objetivo de asegurar la asistencia alimentaria a las familias de las tres localidades de Valles.