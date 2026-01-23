Estación carnaval . El Carnaval jujeño se vivirá en las estaciones del Tren Solar de la Quebrada

Llega la 2° edición de ‘Estación Carnaval’, propuesta que une el innovador Tren Solar de la Quebrada con el corazón de nuestras tradiciones. A través de este circuito, los turistas y los jujeños podrán vivir una experiencia inmersiva única, descubriendo la riqueza cultural de cada región y la esencia del carnaval jujeño en su estado más puro.

En el marco de la presentación de Estación Carnaval, se realizó una conferencia de prensa con la participación de intendentes de los municipios involucrados, autoridades provinciales y actores intervinientes, donde se dieron a conocer los detalles de esta experiencia cultural y turística que se desarrollará en las estaciones del Tren Solar de la Quebrada, poniendo en valor el trabajo articulado entre el Estado, los municipios y las comunidades para fortalecer la identidad cultural y el turismo en toda la provincia.

A lo largo de varias jornadas, organizadas por la Secretaría de Gestión de la Gobernación, junto al Ministerio de Cultura y Turismo, cada estación del Tren Solar se transforma en un punto de encuentro donde confluyen comparsas, copleros, anateros, erquencheros, productores locales y grupos musicales, celebrando la diversidad cultural de la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas, en un escenario único declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Sábado 31 de enero | 11:00 hs

La experiencia iniciará en la localidad de Volcán, con la participación de comparsas de distintas regiones de la provincia y presentaciones de copleros y erquencheros provenientes de Aguas Calientes, Valle Grande, San Francisco, Yala, Purmamarca, Yavi, Coranzulí y Huacalera.

Las actividades se desarrollarán durante toda la jornada, con propuestas culturales que incluirán la bajada de los diablos, chayada de mojón, desfile de comparsas y presentaciones musicales, consolidando a Volcán como punto de inicio del Carnaval jujeño.

Jornada de simulacro de carnaval con la participación de comparsas y grupos musicales de distintas regiones de la provincia, anticipando el clima festivo característico de esta celebración popular.

Encuentro cultural que pone en valor el canto con caja y el contrapunto, con la participación de copleras y anateros de diferentes localidades.

Encuentro de comparsas y grupos musicales de todas las regiones de la provincia, en un escenario emblemático de la Quebrada de Humahuaca.

Stand con productores locales. 17:00 hs – Encuentro de comparsas y grupos musicales de todas las regiones. Una jornada que combina producción local, identidad cultural y expresiones artísticas, fortaleciendo el vínculo entre cultura, turismo y economía regional.

La secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruiz, destacó que el éxito de la iniciativa radica en la labor conjunta entre el Ministerio de Cultura y Turismo, la Secretaría de Gestión de la Gobernación y el ente autárquico del Tren Solar de la Quebrada. Ruiz fue enfática al señalar que la pieza fundamental para la ejecución territorial son los gobiernos locales. “Este evento no podría realizarse sin la participación de los intendentes y comisionados municipales, con quienes llevamos adelante distintas actividades para fortalecernos tanto desde lo cultural como desde lo económico”, subrayó la secretaria.

«Estación Carnaval» no solo se plantea como un atractivo para el visitante, sino como un ejercicio de reafirmación de la identidad jujeña. Según Ruiz, la propuesta permite visibilizar la singularidad de cada región —desde la Puna hasta las Yungas— y la forma en que el carnaval constituye la esencia de la provincia.

“Este proyecto es para mostrar lo que somos en cada una de las regiones con el carnaval, cómo se vive y se desarrolla, y qué es lo que nos constituye como provincia”, concluyó la funcionaria, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial por mantener vivas las tradiciones que distinguen a Jujuy en el mundo.

La presentación se realizó en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) con participación de la directora de Cultura de la provincia, Gisela Arias; la coordinadora de Derechos Culturales de Jujuy, Aylen López, el secretario de Desarrollo y Vinculación, Carlos Toconás, el director de Formación Laboral, Nicolás Ruiz, además de autoridades de los municipios que integran «Estación Carnaval».

Yungas: Calilegua, El Fuerte, La Esperanza, Libertador General San Martín, Palma Sola, San Francisco, San Pedro, Santa Clara, Valle Grande, Vinalito.

Valles: Aguas Calientes, Arrayanal, El Carmen, La Mendieta, Pampa Blanca, Perico, Palpalá, Puesto Viejo, Rodeito, San Salvador de Jujuy, Yala.

Quebrada: Humahuaca, Huacalera, Maimará, Purmamarca, Tilcara, Tumbaya, Uquía.

Puna: Abra Pampa, Barrancas, Catua, Coranzulí, La Quiaca, Rinconada, Santa Catalina, Tres Cruces, Yavi.