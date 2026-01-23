Niñas y niños de las colonias de vacaciones disfrutaron de funciones en el Cine Teatro Municipal Select

En el marco de las actividades de verano, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindó a los niños y niñas que participan de las Colonias de Vacaciones la posibilidad de disfrutar de funciones especiales de cine en el Cine Teatro Municipal Select, una propuesta pensada para el entretenimiento, la socialización y el acceso a espacios culturales de la ciudad.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó, “un momento para compartir en el marco de las Colonias de Vacaciones, teniendo en cuenta el clima, es algo que ya teníamos programado, junto con la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio, poder disponer de este cine teatro municipal, que es otra de las obras importantes que hace a la socialización, que promocionó y que mantuvo el municipio, respetando la identidad. Hoy estamos con cientos de niños, proyectando una película que tienen que ver siempre con un contenido que valorice la salud mental y la autodeterminación”.

Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, remarcó la importancia de la actividad y el alcance que tiene dentro del programa de colonias, “esto es una gran actividad para todos los chicos, aprovechando estas instalaciones del municipio. La idea es que pasen todas las colonias por este por este cine. En esta ocasión, estamos en la colonia del parque San Martín, donde tenemos alrededor de quinientos chicos, así que estamos haciendo doble función, en una actividad que ya viene programada, siempre está en la agenda de las colonias de vacaciones, y en esta ocasión, aprovechando que hay mal clima, ellos están haciendo uso de este espacio”.

Por su parte ,Hiruela, destacó el normal desarrollo del resto de las actividades recreativas en la ciudad, “en general, destacar la suerte que vamos teniendo, por lo menos durante la mañana, con el clima, no llueve, así que estamos a plena actividad y a full con las colonias. La pileta del Parque San Martín obviamente alberga también las otras colonias, así que, en este momento, mientras estamos aquí con la gente de la colonia del Parque San Martín, en el natatorio Poma, se encuentran las colonias de Chijra, Campo Verde, Punta Diamante, Cuyaya, con la idea de que todas las colonias puedan tener la posibilidad de entrar a alguno de los dos natatorios que tenemos, tanto el Guillermo Poma como el Miguel Ángel López”.

La iniciativa se desarrolló de manera articulada entre la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio, permitiendo que cientos de chicos compartan una experiencia recreativa distinta, especialmente en jornadas donde las condiciones climáticas no permiten realizar actividades al aire libre.

Nota audiovisual: https://youtu.be/EgwUY_B2wOg