Niños de las Colonias de Malvinas protagonizaron una bicicleteada a Río Blanco

Decenas de niños y niñas de entre 6 y 13 años, pertenecientes al barrio Malvinas y zonas aledañas, participaron de una colorida y entusiasta “bicicleteada” hacia Río Blanco, en el marco de las actividades de las Colonias de Vacaciones 2026, organizadas por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad.

En un clima de alegría y euforia, los pequeños del sector sur de la ciudad que concurren a las Colonias del barrio Malvinas , realizaron el recorrido bajo la coordinación de profesores e instructores del área de Deportes y Recreación, a una semana del cierre de las actividades recreativas y deportivas de verano.

La jornada contó con la presencia del director general de Deportes y Recreación del municipio, Gustavo Hiruela, y del responsable de las Colonias de Vacaciones en Malvinas, profesor José Calisaya.

Al respecto, Hiruela destacó la convocatoria y señaló que la actividad, “es una muestra de lo que son las colonias en general, ya que todas incluyen bicicleteadas”. En ese sentido, subrayó que “los chicos participan con monopatines, bicicletas, rollers o cualquier rodado, circulando de manera totalmente segura por la ciclovía hasta Río Blanco y regresando bajo la atenta supervisión de los profesores de la Dirección y del personal contratado”.

Asimismo, consideró “sumamente positivo” el desarrollo de las actividades en las colonias y remarcó la importancia de las condiciones climáticas. “Dependemos mucho del clima y, afortunadamente, nos ha acompañado, lo que permitió concretar todas las actividades deportivas y físicas, como el ciclismo y las salidas en contacto con la naturaleza. Las dinámicas de las colonias se desarrollan día a día con total normalidad”, afirmó.

Por su parte, el profesor Calisaya sostuvo que, “como todos los años, organizamos la tradicional bicicleteada por la zona y, ahora que contamos con la ciclovía, la estamos aprovechando para ir y volver hasta Río Blanco de manera segura”.

Finalmente, destacó que, “alrededor de 150 chicos disfrutan de las actividades propuestas por la colonia, provenientes de los barrios Malvinas, Santa Rita, Alberdi, Villa Lidia, Bárcena y Arenales, entre otros”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/c851Fyb6gLk