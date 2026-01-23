Rentas Jujuy lanzó un plan especial de regularización de deudas con importantes beneficios

El organismo jujeño recordó que hasta el 31 de marzo está vigente el plan para regularizar la condición tributaria.

La Dirección Provincial de Rentas de Jujuy informa la puesta en vigencia a partir del 1° de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 del Plan Especial de Regularización de Deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos.

El régimen contempla la financiación en hasta 18 cuotas y beneficios de condonación de multas, reducción de intereses resarcitorios de hasta el 80% y una reducción de hasta el 100% de los intereses de financiación para planes de hasta 3 cuotas.

En el marco de una política de reconocimiento al cumplimiento fiscal, Rentas Jujuy incorpora beneficios extras para contribuyentes cumplidores, entre los que se destacan bonificaciones del 10% para ingresos brutos, 5% para inmobiliario y el 100% del componente impositivo provincial de la cuota 06/26 para contribuyentes monotributistas.

Modalidad de adhesión

La adhesión al Plan puede realizarse de manera simple y segura a través del sitio web oficial www.rentasjujuy.gob.ar, con posibilidad de abonar a través de medios digitales de pago.

Para mayor información y asesoramiento, los interesados pueden comunicarse al 0800-555-5599 o al 388-340-1111.