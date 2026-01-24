Articulación con municipios. Acciones con La Mendieta para prevenir la violencia de género

En el marco del trabajo con municipios se reafirma el compromiso territorial en prevención de la violencia de género con la Municipalidad de La Mendieta.

La presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro mantuvo una reunión con la Lic. Olga Portal, recientemente designada Responsable del Área de Género de la localidad de La Mendieta, para coordinar acciones de prevención de la violencia de género.

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer las políticas públicas de prevención, atención y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género en el interior de la provincia se avanzó en una agenda de trabajo en territorio que permita garantizar el acceso a derechos promoviendo respuestas integrales a la comunidad.

Se trabaja en conjunto con los municipios brindando herramientas que permitan identificar situaciones de violencia por motivos de género y saber dónde asistir en buscar de ayuda o contención. En la provincia funcionan 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que están compuestos por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes acompañan el proceso con terapias y asesoramiento.

La actividad coordinada posibilita optimizar los recursos disponibles, avanzar en estrategias de prevención y mejorar la atención en los diferentes dispositivos. También se encuentra habilitada la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, funciona las 24 horas todos los días del año ante urgencias o consultas sobre cómo actuar ante situaciones de violencia de género.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó y se agradeció al Intendente de La Mendieta, Ricardo Farfán por el compromiso que reafirma la voluntad de continuar trabajando de manera articulada durante este año 2026, con la finalidad de construir una sociedad más justa, igualitaria, libre de violencias y discriminación fortaleciendo el rol de los municipios y comisiones municipales como actores fundamentales en la implementación de políticas públicas con perspectiva de género.

Estuvo presente en el encuentro Leonardo Fernández, Director de Abordaje Integral Contra la Violencia de Género del Consejo Provincial de Mujeres.