El Gobierno de Jujuy interpondrá acciones ante el Ente Regulador Nacional por los reiterados cortes de energía

El secretario de Energía de la provincia, Mario Pizarro, emitió un comunicado por los eventos ocurridos en el sistema de transporte de alta tensión operado por la empresa TRANSNOA S.A.

Ante los acontecimientos registrados durante los días jueves, viernes y sábado, vinculados a interrupciones en el servicio de energía eléctrica por eventos ocurridos en el sistema de transporte de alta tensión operado por la empresa TRANSNOA S.A., el Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del secretario de Energía, Mario Pizarro, expresa una profunda preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones.

Los cortes registrados responden a fallas asociadas a la falta de inversión, mantenimiento y disponibilidad operativa en el sistema de transporte de alta tensión de 132 kilovoltios, particularmente en el tramo San Pedro–Ledesma, lo que provocó que más de 750.000 usuarios quedaran sin suministro eléctrico en las provincias de Jujuy y Salta. En el territorio jujeño, las localidades afectadas por este evento fueron Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito.

Se trata de un servicio público esencial, cuya prestación debe ser continua y confiable. Las empresas concesionarias, como TRANSNOA S.A., perciben tarifas y, en consecuencia, tienen la obligación de realizar las inversiones necesarias, contar con infraestructura adecuada y disponer de los recursos humanos y técnicos para responder de manera eficiente ante contingencias.

Secretario de Energía, Mario Pizarro

Por tal motivo, el Gobierno de la Provincia de Jujuy interpondrá las actuaciones correspondientes ante el Ente Regulador Nacional, a fin de que se investigue el accionar de la empresa TRANSNOA S.A., se determinen responsabilidades y se la intime a resolver estas deficiencias estructurales, garantizando condiciones operativas adecuadas para el transporte de energía eléctrica.

Asimismo, el secretario de Energía de la Provincia de Jujuy adelantó que se solicitará al Estado Nacional la apertura de oficinas de TRANSNOA S.A. en el territorio provincial, con el objetivo de que los usuarios puedan realizar los reclamos correspondientes y contar con información certera respecto de los tiempos de restablecimiento del servicio eléctrico, dado que en la actualidad la empresa no posee representación operativa en la provincia.

Por último, se remarca que resulta inadmisible que, existiendo alternativas técnicas disponibles, como el despacho de energía desde Bolivia, las mismas no hayan sido utilizadas para acortar los tiempos de reposición del servicio. Esta decisión, que dependía exclusivamente de TRANSNOA S.A., podría haber evitado prolongadas interrupciones del suministro eléctrico.

Esta problemática excede el ámbito provincial y requiere un control efectivo por parte del Estado Nacional. Mientras no se corrijan estas falencias, los cortes continuarán afectando a miles de usuarios del norte argentino, quienes tienen pleno derecho a exigir un servicio de calidad.